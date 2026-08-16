قیمت امروز Mind of Pepe

قیمت لحظه‌ ای Mind of Pepe (MIND) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MIND به USD برابر با $ 0 برای هر MIND می‌ باشد.

توکن Mind of Pepe در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 832,483 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 26.19B MIND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MIND در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00408442 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MIND طی یک ساعت گذشته به میزان -0.30% و در هفت روز اخیر به میزان -13.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Mind of Pepe (MIND)

ارزش بازار $ 832.48K$ 832.48K $ 832.48K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M سرمایه در گردش 26.19B 26.19B 26.19B عرضه کل 45,690,040,402.0 45,690,040,402.0 45,690,040,402.0

ارزش بازار فعلی Mind of Pepe برابر است با $ 832.48K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MIND برابر است با 26.19B، و عرضه کل آن 45690040402.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.45M است.