Million MonkeMIMO چیست

MIMO (Million Monke) is the first major NFT fractionalization project on Solana offering access to one of the top Solana Monkey Business NFTs! It is a market driven token backed by the underlying asset Solana Monkey Business #3408 which we’ve affectionately named MIMO.

منبع Million Monke (MIMO) وب سایت رسمی