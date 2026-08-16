قیمت امروز Million Airdrop

قیمت لحظه‌ ای Million Airdrop (MAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MAD به USD برابر با $ 0 برای هر MAD می‌ باشد.

توکن Million Airdrop در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,690 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M MAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MAD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -10.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Million Airdrop (MAD)

ارزش بازار $ 29.69K$ 29.69K $ 29.69K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.69K$ 29.69K $ 29.69K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,991,404.761983 999,991,404.761983 999,991,404.761983

ارزش بازار فعلی Million Airdrop برابر است با $ 29.69K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MAD برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999991404.761983 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.69K است.