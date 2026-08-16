قیمت امروز Milady Cult Coin

قیمت لحظه‌ ای Milady Cult Coin (CULT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CULT به USD برابر با $ 0 برای هر CULT می‌ باشد.

توکن Milady Cult Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,897,454 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 46.88B CULT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CULT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00772251 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CULT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -7.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 147.94K رسیده است.

اطلاعات بازار Milady Cult Coin (CULT)

ارزش بازار $ 5.90M$ 5.90M $ 5.90M حجم (24 ساعته) $ 147.94K$ 147.94K $ 147.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.58M$ 12.58M $ 12.58M سرمایه در گردش 46.88B 46.88B 46.88B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی Milady Cult Coin برابر است با $ 5.90M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 147.94K. عرضه در گردش CULT برابر است با 46.88B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.58M است.