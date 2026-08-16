قیمت امروز Midas Re7 Ethereum

قیمت لحظه‌ ای Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) در حال حاضر برابر با $ 1,892.88 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MRE7ETH به USD برابر با $ 1,892.88 برای هر MRE7ETH می‌ باشد.

توکن Midas Re7 Ethereum در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,069,024 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.79K MRE7ETH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MRE7ETH در بازه‌ ای بین $ 1,886.65 (حداقل) و $ 1,898.54 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,995.53 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,841.53 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MRE7ETH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -1.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH)

ارزش بازار $ 9.07M$ 9.07M $ 9.07M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.07M$ 9.07M $ 9.07M سرمایه در گردش 4.79K 4.79K 4.79K عرضه کل 4,791.120229835018 4,791.120229835018 4,791.120229835018

ارزش بازار فعلی Midas Re7 Ethereum برابر است با $ 9.07M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش MRE7ETH برابر است با 4.79K، و عرضه کل آن 4791.120229835018 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.07M است.