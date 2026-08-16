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قیمت لحظه‌ ای Midas M1 USD Market Neutral امروز برابر است با 1.023 USD. ارزش بازار MM1-USD معادل 26,189,173 USD است. نرخ زنده MM1-USD در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه‌ ای Midas M1 USD Market Neutral امروز برابر است با 1.023 USD. ارزش بازار MM1-USD معادل 26,189,173 USD است. نرخ زنده MM1-USD در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

اطلاعات بیشتر درباره MM1-USD

اطلاعات قیمت MM1-USD

جفت MM1-USD چیست؟

وب‌سایت رسمی MM1-USD

توکنومیکس MM1-USD

پیش‌بینی قیمت MM1-USD

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قیمت Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MM1-USD به USD:

$1.023
$1.023$1.023
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-16 11:19:37 (UTC+8)

قیمت امروز Midas M1 USD Market Neutral

قیمت لحظه‌ ای Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) در حال حاضر برابر با $ 1.023 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MM1-USD به USD برابر با $ 1.023 برای هر MM1-USD می‌ باشد.

توکن Midas M1 USD Market Neutral در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,189,173 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 25.61M MM1-USD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MM1-USD در بازه‌ ای بین $ 1.023 (حداقل) و $ 1.023 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.023 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.018 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MM1-USD طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

$ 26.19M
$ 26.19M$ 26.19M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.19M
$ 26.19M$ 26.19M

25.61M
25.61M 25.61M

25,607,061.40859359
25,607,061.40859359 25,607,061.40859359

ارزش بازار فعلی Midas M1 USD Market Neutral برابر است با $ 26.19M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش MM1-USD برابر است با 25.61M، و عرضه کل آن 25607061.40859359 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.19M است.

تاریخچه قیمت Midas M1 USD Market Neutral به USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

تاریخچه قیمت Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Midas M1 USD Market Neutral به USD به میزان $ 0.0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Midas M1 USD Market Neutral به USD به میزان $ +0.0048503499 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Midas M1 USD Market Neutral به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Midas M1 USD Market Neutral به USD به میزان $ +0.00026754 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0.00.00%
30 روز$ +0.0048503499+0.47%
60 روز$ 0--
90 روز$ +0.00026754+0.00%

پیش‌ بینی قیمت Midas M1 USD Market Neutral

پیش‌ بینی قیمت Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی MM1-USD تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌بینی قیمت Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Midas M1 USD Market Neutral احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

ابزارهای MEXC
برای پیش‌ بینی‌ های لحظه‌ ای و تحلیل‌ های شخصی‌ تر، کاربران می‌ توانند از ابزار پیش‌ بینی قیمت MEXC و تحلیل‌ های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه‌ شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه‌ محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی‌ هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌ گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR).
می‌ خواهید بدانید قیمت Midas M1 USD Market Neutral در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش‌ بینی قیمت، می‌ توانید تحلیل‌ ها و برآوردهای قیمتی MM1-USD برای سال‌ های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش‌ بینی قیمت Midas M1 USD Market Neutral کلیک کنید.

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منبع Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

وب سایت رسمی

دسته‌بندی :

Ethereum EcosystemMidas Liquid Yield Tokens

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آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-16 11:19:37 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
02-11 14:20:00به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشن‌های لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایین‌ترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایین‌ترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه می‌دهد

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