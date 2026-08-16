قیمت امروز Midas M1 USD Market Neutral

قیمت لحظه‌ ای Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) در حال حاضر برابر با $ 1.023 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MM1-USD به USD برابر با $ 1.023 برای هر MM1-USD می‌ باشد.

توکن Midas M1 USD Market Neutral در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,189,173 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 25.61M MM1-USD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MM1-USD در بازه‌ ای بین $ 1.023 (حداقل) و $ 1.023 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.023 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.018 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MM1-USD طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

ارزش بازار $ 26.19M$ 26.19M $ 26.19M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.19M$ 26.19M $ 26.19M سرمایه در گردش 25.61M 25.61M 25.61M عرضه کل 25,607,061.40859359 25,607,061.40859359 25,607,061.40859359

ارزش بازار فعلی Midas M1 USD Market Neutral برابر است با $ 26.19M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش MM1-USD برابر است با 25.61M، و عرضه کل آن 25607061.40859359 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.19M است.