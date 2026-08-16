قیمت امروز Midas Fasanara Global

قیمت لحظه‌ ای Midas Fasanara Global (MGLOBAL) در حال حاضر برابر با $ 1.011 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MGLOBAL به USD برابر با $ 1.011 برای هر MGLOBAL می‌ باشد.

توکن Midas Fasanara Global در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 60,514,372 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 59.84M MGLOBAL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MGLOBAL در بازه‌ ای بین $ 1.011 (حداقل) و $ 1.011 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.011 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.006 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MGLOBAL طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Midas Fasanara Global (MGLOBAL)

ارزش بازار $ 60.51M$ 60.51M $ 60.51M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 60.51M$ 60.51M $ 60.51M سرمایه در گردش 59.84M 59.84M 59.84M عرضه کل 59,839,297.90441111 59,839,297.90441111 59,839,297.90441111

ارزش بازار فعلی Midas Fasanara Global برابر است با $ 60.51M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش MGLOBAL برابر است با 59.84M، و عرضه کل آن 59839297.90441111 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 60.51M است.