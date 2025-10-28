قیمت لحظه‌ ای MEV Capital USDT0 امروز برابر است با 1.021 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MCUSDT0 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MCUSDT0 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای MEV Capital USDT0 امروز برابر است با 1.021 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MCUSDT0 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MCUSDT0 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو MEV Capital USDT0

قیمت MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MCUSDT0 به USD:

$1.021
$1.021$1.021
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:57:28 (UTC+8)

اطلاعات قیمت MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.021
$ 1.021$ 1.021
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.021
$ 1.021$ 1.021
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 0.958761
$ 0.958761$ 0.958761

0.00%

0.00%

-0.02%

-0.02%

قیمت لحظه‌ ای MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) برابر است با $1.021. در 24 ساعت گذشته، MCUSDT0 در بازه قیمتی حداقل $ 1.021 تا حداکثر $ 1.021 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MCUSDT0 برابر با $ 1.031 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.958761 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MCUSDT0 در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته 0.00% و در 7 روز گذشته -0.02% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

--
----

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

1.62M
1.62M 1.62M

1,617,086.253598135
1,617,086.253598135 1,617,086.253598135

ارزش بازار فعلی MEV Capital USDT0 برابر است با $ 1.65M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MCUSDT0 برابر است با 1.62M، و عرضه کل آن 1617086.253598135 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.65M است.

تاریخچه قیمت MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت MEV Capital USDT0 به USD به میزان $ 0.0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت MEV Capital USDT0 به USD به میزان $ +0.0070492903 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت MEV Capital USDT0 به USD به میزان $ +0.0213912773 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت MEV Capital USDT0 به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0.00.00%
30 روز$ +0.0070492903+0.69%
60 روز$ +0.0213912773+2.10%
90 روز$ 0--

MEV Capital USDT0MCUSDT0 چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت MEV Capital USDT0 (USD)

ارزش MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MEV Capital USDT0 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MEV Capital USDT0 را بررسی کنید!

MCUSDT0 به ارزهای محلی

توکنومیکس MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

درک، توکنومیکس MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MCUSDT0 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

امروز MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MCUSDT0 به واحد USD برابر است با 1.021 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MCUSDT0 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MCUSDT0 نسبت به USD برابر است با $ 1.021. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار MEV Capital USDT0 چقدر است؟
ارزش بازار MCUSDT0 برابر است با $ 1.65M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MCUSDT0 چقدر است؟
عرضه در گردش MCUSDT0 برابر است با 1.62M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MCUSDT0 چقدر بوده است؟
MCUSDT0 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.031 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MCUSDT0 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MCUSDT0 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.958761 USD رسید.
حجم معاملات MCUSDT0 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MCUSDT0 برابر است با -- USD.
آیا MCUSDT0 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MCUSDT0 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MCUSDT0 مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:57:28 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

