Metaverse HubMHUB چیست

Metaverse Hub is here to usher in a new era of NFT/Metaverse centric DeFi experience on Cronos. The native currency of this expanding hub of metaverse is the $MHUB token. $MHUB will be used for everything you do at the CRODEX Metaverse Hub —, assets and artifacts you purchase/sell, participation tickets you’ll acquire and more.

منبع Metaverse Hub (MHUB) وب سایت رسمی