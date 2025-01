Metaderby HoofHOOF چیست

HOOF serves as the fundamental gas in MetaDerby and has unlimited supply and various uses. HOOF can be used as entry fees to attend horse races and to stables by male horses. HOOF can also be used as breeding fees and to make purchases for mystery boxes and constructions for farm lands and race courses.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Metaderby Hoof (HOOF) وب سایت رسمی