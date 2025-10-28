قیمت لحظه‌ ای META FINANCIAL AI امروز برابر است با 0.0035497 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MEFAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MEFAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای META FINANCIAL AI امروز برابر است با 0.0035497 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MEFAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MEFAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت META FINANCIAL AI (MEFAI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MEFAI به USD:

$0.0035497
-25.70%1D
نمودار قیمت لحظه ای META FINANCIAL AI (MEFAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:01:42 (UTC+8)

اطلاعات قیمت META FINANCIAL AI (MEFAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00335638
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0048118
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00335638
$ 0.0048118
$ 0.02723048
$ 0.00016646
+0.64%

-25.77%

-41.12%

-41.12%

قیمت لحظه‌ ای META FINANCIAL AI (MEFAI) برابر است با $0.0035497. در 24 ساعت گذشته، MEFAI در بازه قیمتی حداقل $ 0.00335638 تا حداکثر $ 0.0048118 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MEFAI برابر با $ 0.02723048 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00016646 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MEFAI در یک ساعت گذشته +0.64%، در 24 ساعت گذشته -25.77% و در 7 روز گذشته -41.12% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار META FINANCIAL AI (MEFAI)

$ 2.08M
--
$ 2.08M
584.58M
584,578,367.669884
ارزش بازار فعلی META FINANCIAL AI برابر است با $ 2.08M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MEFAI برابر است با 584.58M، و عرضه کل آن 584578367.669884 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.08M است.

تاریخچه قیمت META FINANCIAL AI (MEFAI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت META FINANCIAL AI به USD به میزان $ -0.001232848029720779 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت META FINANCIAL AI به USD به میزان $ +0.0263112056 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت META FINANCIAL AI به USD به میزان $ +0.0444001481 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت META FINANCIAL AI به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.001232848029720779-25.77%
30 روز$ +0.0263112056+741.22%
60 روز$ +0.0444001481+1,250.81%
90 روز$ 0--

META FINANCIAL AIMEFAI چیست

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت META FINANCIAL AI (USD)

ارزش META FINANCIAL AI (MEFAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از META FINANCIAL AI (MEFAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت META FINANCIAL AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت META FINANCIAL AI را بررسی کنید!

MEFAI به ارزهای محلی

توکنومیکس META FINANCIAL AI (MEFAI)

درک، توکنومیکس META FINANCIAL AI (MEFAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MEFAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره META FINANCIAL AI (MEFAI)

امروز META FINANCIAL AI (MEFAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MEFAI به واحد USD برابر است با 0.0035497 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MEFAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MEFAI نسبت به USD برابر است با $ 0.0035497. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار META FINANCIAL AI چقدر است؟
ارزش بازار MEFAI برابر است با $ 2.08M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MEFAI چقدر است؟
عرضه در گردش MEFAI برابر است با 584.58M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MEFAI چقدر بوده است؟
MEFAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02723048 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MEFAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MEFAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00016646 USD رسید.
حجم معاملات MEFAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MEFAI برابر است با -- USD.
آیا MEFAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MEFAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MEFAI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:01:42 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به META FINANCIAL AI (MEFAI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

