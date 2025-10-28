Meso FinanceMESO چیست

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity. Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance's top-tier security and efficiency standards.

منبع Meso Finance (MESO) وب سایت رسمی

توکنومیکس Meso Finance (MESO)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Meso Finance (MESO) امروز Meso Finance (MESO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MESO به واحد USD برابر است با 0.00438311 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MESO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00438311 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MESO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Meso Finance چقدر است؟ ارزش بازار MESO برابر است با $ 166.45K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MESO چقدر است؟ عرضه در گردش MESO برابر است با 37.88M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MESO چقدر بوده است؟ MESO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01036063 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MESO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MESO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00382898 USD رسید. حجم معاملات MESO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MESO برابر است با -- USD . آیا MESO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MESO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MESO مراجعه کنید.

