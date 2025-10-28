قیمت لحظه‌ ای Meso Finance امروز برابر است با 0.00438311 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MESO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MESO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Meso Finance امروز برابر است با 0.00438311 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MESO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MESO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره MESO

اطلاعات قیمت MESO

وب‌سایت رسمی MESO

توکنومیکس MESO

پیش‌بینی قیمت MESO

لوگو Meso Finance

قیمت Meso Finance (MESO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MESO به USD:

$0.00439466
$0.00439466
-4.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Meso Finance (MESO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:01:35 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Meso Finance (MESO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00438944
$ 0.00438944
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00459108
$ 0.00459108
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00438944
$ 0.00438944

$ 0.00459108
$ 0.00459108

$ 0.01036063
$ 0.01036063

$ 0.00382898
$ 0.00382898

-1.66%

-4.23%

+7.07%

+7.07%

قیمت لحظه‌ ای Meso Finance (MESO) برابر است با $0.00438311. در 24 ساعت گذشته، MESO در بازه قیمتی حداقل $ 0.00438944 تا حداکثر $ 0.00459108 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MESO برابر با $ 0.01036063 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00382898 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MESO در یک ساعت گذشته -1.66%، در 24 ساعت گذشته -4.23% و در 7 روز گذشته +7.07% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Meso Finance (MESO)

$ 166.45K
$ 166.45K

--
----

$ 4.39M
$ 4.39M

37.88M
37.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Meso Finance برابر است با $ 166.45K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MESO برابر است با 37.88M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.39M است.

تاریخچه قیمت Meso Finance (MESO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Meso Finance به USD به میزان $ -0.000193714242402761 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Meso Finance به USD به میزان $ -0.0008751089 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Meso Finance به USD به میزان $ -0.0011441433 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Meso Finance به USD به میزان $ -0.001695130866872242 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000193714242402761-4.23%
30 روز$ -0.0008751089-19.96%
60 روز$ -0.0011441433-26.10%
90 روز$ -0.001695130866872242-27.88%

Meso FinanceMESO چیست

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity.

Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Meso Finance (MESO)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Meso Finance (USD)

ارزش Meso Finance (MESO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Meso Finance (MESO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Meso Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Meso Finance را بررسی کنید!

MESO به ارزهای محلی

توکنومیکس Meso Finance (MESO)

درک، توکنومیکس Meso Finance (MESO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MESO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Meso Finance (MESO)

امروز Meso Finance (MESO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MESO به واحد USD برابر است با 0.00438311 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MESO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MESO نسبت به USD برابر است با $ 0.00438311. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Meso Finance چقدر است؟
ارزش بازار MESO برابر است با $ 166.45K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MESO چقدر است؟
عرضه در گردش MESO برابر است با 37.88M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MESO چقدر بوده است؟
MESO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01036063 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MESO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MESO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00382898 USD رسید.
حجم معاملات MESO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MESO برابر است با -- USD.
آیا MESO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MESO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MESO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:01:35 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Meso Finance (MESO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,698.31

$4,073.90

$0.05106

$199.03

$4.3107

