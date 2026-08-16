قیمت امروز mertcash

قیمت لحظه‌ ای mertcash (MEC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.41% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEC به USD برابر با $ 0 برای هر MEC می‌ باشد.

توکن mertcash در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,677.51 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 759.78M MEC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0039766 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -5.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار mertcash (MEC)

ارزش بازار $ 10.68K$ 10.68K $ 10.68K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.68K$ 10.68K $ 10.68K سرمایه در گردش 759.78M 759.78M 759.78M عرضه کل 759,783,673.879282 759,783,673.879282 759,783,673.879282

ارزش بازار فعلی mertcash برابر است با $ 10.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MEC برابر است با 759.78M، و عرضه کل آن 759783673.879282 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.68K است.