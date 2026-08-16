قیمت امروز Merck xStock

قیمت لحظه‌ ای Merck xStock (MRKX) در حال حاضر برابر با $ 135.6 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MRKX به USD برابر با $ 135.6 برای هر MRKX می‌ باشد.

توکن Merck xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 264,045 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.95K MRKX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MRKX در بازه‌ ای بین $ 135.59 (حداقل) و $ 135.6 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 138.53 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 94.56 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MRKX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +5.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 105.43 رسیده است.

اطلاعات بازار Merck xStock (MRKX)

ارزش بازار $ 264.05K$ 264.05K $ 264.05K حجم (24 ساعته) $ 105.43$ 105.43 $ 105.43 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 121.99M$ 121.99M $ 121.99M سرمایه در گردش 1.95K 1.95K 1.95K عرضه کل 899,646.1307522967 899,646.1307522967 899,646.1307522967

ارزش بازار فعلی Merck xStock برابر است با $ 264.05K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 105.43. عرضه در گردش MRKX برابر است با 1.95K، و عرضه کل آن 899646.1307522967 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 121.99M است.