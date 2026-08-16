قیمت امروز Meow on Zora

قیمت لحظه‌ ای Meow on Zora (MEOW) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEOW به USD برابر با $ 0 برای هر MEOW می‌ باشد.

توکن Meow on Zora در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 36,061 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 982.87M MEOW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEOW در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEOW طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Meow on Zora (MEOW)

ارزش بازار $ 36.06K$ 36.06K $ 36.06K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 36.69K$ 36.69K $ 36.69K سرمایه در گردش 982.87M 982.87M 982.87M عرضه کل 982,865,093.3828875 982,865,093.3828875 982,865,093.3828875

ارزش بازار فعلی Meow on Zora برابر است با $ 36.06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MEOW برابر است با 982.87M، و عرضه کل آن 982865093.3828875 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 36.69K است.