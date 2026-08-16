قیمت امروز Mento South African Rand

قیمت لحظه‌ ای Mento South African Rand (ZARM) در حال حاضر برابر با $ 0.061018 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZARM به USD برابر با $ 0.061018 برای هر ZARM می‌ باشد.

توکن Mento South African Rand در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 49,693 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 814.41K ZARM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZARM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.123526 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02702969 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZARM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.29 رسیده است.

اطلاعات بازار Mento South African Rand (ZARM)

ارزش بازار $ 49.69K$ 49.69K $ 49.69K حجم (24 ساعته) $ 10.29$ 10.29 $ 10.29 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 49.69K$ 49.69K $ 49.69K سرمایه در گردش 814.41K 814.41K 814.41K عرضه کل 814,405.4956154679 814,405.4956154679 814,405.4956154679

ارزش بازار فعلی Mento South African Rand برابر است با $ 49.69K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.29. عرضه در گردش ZARM برابر است با 814.41K، و عرضه کل آن 814405.4956154679 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.69K است.