قیمت امروز Mento Canadian Dollar

قیمت لحظه‌ ای Mento Canadian Dollar (CADM) در حال حاضر برابر با $ 0.71259 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CADM به USD برابر با $ 0.71259 برای هر CADM می‌ باشد.

توکن Mento Canadian Dollar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,300 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 34.10K CADM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CADM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.45 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.349878 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CADM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.33 رسیده است.

اطلاعات بازار Mento Canadian Dollar (CADM)

ارزش بازار $ 24.30K$ 24.30K $ 24.30K حجم (24 ساعته) $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.30K$ 24.30K $ 24.30K سرمایه در گردش 34.10K 34.10K 34.10K عرضه کل 34,100.37098639488 34,100.37098639488 34,100.37098639488

ارزش بازار فعلی Mento Canadian Dollar برابر است با $ 24.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.33. عرضه در گردش CADM برابر است با 34.10K، و عرضه کل آن 34100.37098639488 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.30K است.