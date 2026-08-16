قیمت امروز Mento Australian Dollar

قیمت لحظه‌ ای Mento Australian Dollar (AUDM) در حال حاضر برابر با $ 0.708377 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AUDM به USD برابر با $ 0.708377 برای هر AUDM می‌ باشد.

توکن Mento Australian Dollar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,229.19 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 24.32K AUDM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AUDM در بازه‌ ای بین $ 0.708306 (حداقل) و $ 0.708405 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.038 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.352067 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AUDM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 473.34 رسیده است.

اطلاعات بازار Mento Australian Dollar (AUDM)

ارزش بازار $ 17.23K$ 17.23K $ 17.23K حجم (24 ساعته) $ 473.34$ 473.34 $ 473.34 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.23K$ 17.23K $ 17.23K سرمایه در گردش 24.32K 24.32K 24.32K عرضه کل 24,322.06734875475 24,322.06734875475 24,322.06734875475

ارزش بازار فعلی Mento Australian Dollar برابر است با $ 17.23K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 473.34. عرضه در گردش AUDM برابر است با 24.32K، و عرضه کل آن 24322.06734875475 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.23K است.