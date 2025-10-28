قیمت لحظه‌ ای Memesis World امروز برابر است با 0.01133386 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MEMS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MEMS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Memesis World امروز برابر است با 0.01133386 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MEMS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MEMS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره MEMS

اطلاعات قیمت MEMS

وایت‌ پیپر MEMS

وب‌سایت رسمی MEMS

توکنومیکس MEMS

پیش‌بینی قیمت MEMS

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Memesis World

قیمت Memesis World (MEMS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MEMS به USD:

$0.01133386
$0.01133386$0.01133386
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Memesis World (MEMS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:07:46 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Memesis World (MEMS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01219792
$ 0.01219792$ 0.01219792

$ 0.00798364
$ 0.00798364$ 0.00798364

--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای Memesis World (MEMS) برابر است با $0.01133386. در 24 ساعت گذشته، MEMS در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MEMS برابر با $ 0.01219792 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00798364 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MEMS در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Memesis World (MEMS)

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

--
----

$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M

530.00M
530.00M 530.00M

999,999,997.965014
999,999,997.965014 999,999,997.965014

ارزش بازار فعلی Memesis World برابر است با $ 5.89M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MEMS برابر است با 530.00M، و عرضه کل آن 999999997.965014 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.33M است.

تاریخچه قیمت Memesis World (MEMS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Memesis World به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Memesis World به USD به میزان $ +0.0029110339 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Memesis World به USD به میزان $ +0.0010342917 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Memesis World به USD به میزان $ +0.00064465575719749 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ +0.0029110339+25.68%
60 روز$ +0.0010342917+9.13%
90 روز$ +0.00064465575719749+6.03%

Memesis WorldMEMS چیست

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Memesis World (USD)

ارزش Memesis World (MEMS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Memesis World (MEMS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Memesis World را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Memesis World را بررسی کنید!

MEMS به ارزهای محلی

توکنومیکس Memesis World (MEMS)

درک، توکنومیکس Memesis World (MEMS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MEMS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Memesis World (MEMS)

امروز Memesis World (MEMS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MEMS به واحد USD برابر است با 0.01133386 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MEMS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MEMS نسبت به USD برابر است با $ 0.01133386. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Memesis World چقدر است؟
ارزش بازار MEMS برابر است با $ 5.89M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MEMS چقدر است؟
عرضه در گردش MEMS برابر است با 530.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MEMS چقدر بوده است؟
MEMS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01219792 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MEMS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MEMS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00798364 USD رسید.
حجم معاملات MEMS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MEMS برابر است با -- USD.
آیا MEMS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MEMS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MEMS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:07:46 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Memesis World (MEMS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,880.23
$113,880.23$113,880.23

-0.94%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.73
$4,092.73$4,092.73

-1.92%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05278
$0.05278$0.05278

-5.25%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.62
$200.62$200.62

+0.25%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1485
$4.1485$4.1485

-20.00%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.73
$4,092.73$4,092.73

-1.92%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,880.23
$113,880.23$113,880.23

-0.94%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.62
$200.62$200.62

+0.25%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6282
$2.6282$2.6282

-1.24%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.94
$1,136.94$1,136.94

-0.58%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001038
$0.001038$0.001038

+73.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001473
$0.0000000000000001473$0.0000000000000001473

+1,251.37%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000366
$0.0000000000366$0.0000000000366

+258.82%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1634
$0.1634$0.1634

+226.80%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04483
$0.04483$0.04483

+124.15%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01935
$0.01935$0.01935

+93.50%