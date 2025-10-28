Memesis WorldMEMS چیست

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App. Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure: Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK. Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem. Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards. Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App. Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure: Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK. Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem. Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Memesis World (USD)

ارزش Memesis World (MEMS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Memesis World (MEMS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Memesis World را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Memesis World را بررسی کنید!

MEMS به ارزهای محلی

توکنومیکس Memesis World (MEMS)

درک، توکنومیکس Memesis World (MEMS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MEMS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Memesis World (MEMS) امروز Memesis World (MEMS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MEMS به واحد USD برابر است با 0.01133386 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MEMS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01133386 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MEMS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Memesis World چقدر است؟ ارزش بازار MEMS برابر است با $ 5.89M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MEMS چقدر است؟ عرضه در گردش MEMS برابر است با 530.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MEMS چقدر بوده است؟ MEMS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01219792 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MEMS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MEMS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00798364 USD رسید. حجم معاملات MEMS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MEMS برابر است با -- USD . آیا MEMS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MEMS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MEMS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Memesis World (MEMS)