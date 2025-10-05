قیمت لحظه‌ ای MemeGames AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MGAMES به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MGAMES را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای MemeGames AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MGAMES به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MGAMES را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره MGAMES

لوگو MemeGames AI

قیمت MemeGames AI (MGAMES)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MGAMES به USD:

$0.00065897
$0.00065897$0.00065897
-4.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای MemeGames AI (MGAMES)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:31 (UTC+8)

اطلاعات قیمت MemeGames AI (MGAMES) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00726063
$ 0.00726063$ 0.00726063

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

-4.05%

+3.20%

+3.20%

قیمت لحظه‌ ای MemeGames AI (MGAMES) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، MGAMES در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MGAMES برابر با $ 0.00726063 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MGAMES در یک ساعت گذشته -0.46%، در 24 ساعت گذشته -4.05% و در 7 روز گذشته +3.20% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار MemeGames AI (MGAMES)

$ 658.97K
$ 658.97K$ 658.97K

--
----

$ 658.97K
$ 658.97K$ 658.97K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MemeGames AI برابر است با $ 658.97K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MGAMES برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 658.97K است.

تاریخچه قیمت MemeGames AI (MGAMES) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت MemeGames AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت MemeGames AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت MemeGames AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت MemeGames AI به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-4.05%
30 روز$ 0-24.96%
60 روز$ 0-75.59%
90 روز$ 0--

MemeGames AIMGAMES چیست

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

منبع MemeGames AI (MGAMES)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت MemeGames AI (USD)

ارزش MemeGames AI (MGAMES) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MemeGames AI (MGAMES) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MemeGames AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MemeGames AI را بررسی کنید!

MGAMES به ارزهای محلی

توکنومیکس MemeGames AI (MGAMES)

درک، توکنومیکس MemeGames AI (MGAMES) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MGAMES بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MemeGames AI (MGAMES)

امروز MemeGames AI (MGAMES) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MGAMES به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MGAMES نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MGAMES نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار MemeGames AI چقدر است؟
ارزش بازار MGAMES برابر است با $ 658.97K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MGAMES چقدر است؟
عرضه در گردش MGAMES برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MGAMES چقدر بوده است؟
MGAMES به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00726063 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MGAMES در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MGAMES به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات MGAMES چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MGAMES برابر است با -- USD.
آیا MGAMES در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MGAMES در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MGAMES مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:31 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.