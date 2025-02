MemebetsMBET چیست

$MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework.

