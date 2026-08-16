قیمت امروز Meme Millionaires

قیمت لحظه‌ ای Meme Millionaires (MFM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MFM به USD برابر با $ 0 برای هر MFM می‌ باشد.

توکن Meme Millionaires در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 88.098 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 888,89M MFM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MFM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MFM طی یک ساعت گذشته به میزان -%0,21 و در هفت روز اخیر به میزان -%10,10 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Meme Millionaires (MFM)

ارزش بازار $ 88,10K$ 88,10K $ 88,10K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 88,10K$ 88,10K $ 88,10K سرمایه در گردش 888,89M 888,89M 888,89M عرضه کل 888.888.888,0 888.888.888,0 888.888.888,0

ارزش بازار فعلی Meme Millionaires برابر است با $ 88,10K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MFM برابر است با 888,89M، و عرضه کل آن 888888888.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 88,10K است.