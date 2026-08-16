قیمت امروز Meme AI Coin

قیمت لحظه‌ ای Meme AI Coin (MEMEAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEMEAI به USD برابر با $ 0 برای هر MEMEAI می‌ باشد.

توکن Meme AI Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 42,322 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 728.04M MEMEAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEMEAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03751266 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEMEAI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Meme AI Coin (MEMEAI)

ارزش بازار $ 42.32K$ 42.32K $ 42.32K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 47.83K$ 47.83K $ 47.83K سرمایه در گردش 728.04M 728.04M 728.04M عرضه کل 884,817,551.0640714 884,817,551.0640714 884,817,551.0640714

ارزش بازار فعلی Meme AI Coin برابر است با $ 42.32K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MEMEAI برابر است با 728.04M، و عرضه کل آن 884817551.0640714 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 47.83K است.