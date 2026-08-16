قیمت امروز Medtronic xStock

قیمت لحظه‌ ای Medtronic xStock (MDTX) در حال حاضر برابر با $ 90.34 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MDTX به USD برابر با $ 90.34 برای هر MDTX می‌ باشد.

توکن Medtronic xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 177,344 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.96K MDTX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MDTX در بازه‌ ای بین $ 90.34 (حداقل) و $ 90.34 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,388.97 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 73.95 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MDTX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 97.33 رسیده است.

اطلاعات بازار Medtronic xStock (MDTX)

ارزش بازار $ 177.34K$ 177.34K $ 177.34K حجم (24 ساعته) $ 97.33$ 97.33 $ 97.33 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 93.32M$ 93.32M $ 93.32M سرمایه در گردش 1.96K 1.96K 1.96K عرضه کل 1,032,926.707528602 1,032,926.707528602 1,032,926.707528602

ارزش بازار فعلی Medtronic xStock برابر است با $ 177.34K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 97.33. عرضه در گردش MDTX برابر است با 1.96K، و عرضه کل آن 1032926.707528602 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 93.32M است.