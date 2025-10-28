Massive Meme OutbreakRPG چیست

MMORPG is a decentralized gaming ecosystem built on blockchain technology, designed to bring an innovative gaming experience to the blockchain world. The project integrates GameFi and NFTs to offer users a seamless play-to-earn environment. MMORPG focuses on creating a fair and transparent gaming landscape, where players can own, trade, and earn from their in-game assets. Key features include: Decentralized Economy: The platform incorporates a native token, $RPG, which powers the in-game economy. Players can use $RPG for transactions, staking, and participating in governance. NFT Integration: Unique in-game assets are represented as NFTs, allowing players to truly own their items and trade them on secondary marketplaces. Community-Centric Governance: MMORPG uses a DAO model, enabling the community to make decisions about game updates, features, and future developments. Cross-Chain Compatibility: The project aims to bridge blockchain gaming with various ecosystems, offering a more inclusive gaming environment.

منبع Massive Meme Outbreak (RPG) وب سایت رسمی

RPG به ارزهای محلی

توکنومیکس Massive Meme Outbreak (RPG)

درک، توکنومیکس Massive Meme Outbreak (RPG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RPG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Massive Meme Outbreak (RPG) امروز Massive Meme Outbreak (RPG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RPG به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RPG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RPG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Massive Meme Outbreak چقدر است؟ ارزش بازار RPG برابر است با $ 8.53K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RPG چقدر است؟ عرضه در گردش RPG برابر است با 999.24M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RPG چقدر بوده است؟ RPG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0017707 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RPG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RPG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات RPG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RPG برابر است با -- USD . آیا RPG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RPG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RPG مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Massive Meme Outbreak (RPG)