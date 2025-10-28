قیمت لحظه‌ ای mascot of the trenches امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RUG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RUG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای mascot of the trenches امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RUG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RUG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره RUG

اطلاعات قیمت RUG

وب‌سایت رسمی RUG

توکنومیکس RUG

پیش‌بینی قیمت RUG

قیمت mascot of the trenches (RUG)

قیمت لحظه‌ ای 1 RUG به USD:

$0.00013034
$0.00013034
-16.80%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای mascot of the trenches (RUG)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:20:11 (UTC+8)

اطلاعات قیمت mascot of the trenches (RUG) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+1.86%

-16.81%

-40.97%

-40.97%

قیمت لحظه‌ ای mascot of the trenches (RUG) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، RUG در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RUG برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RUG در یک ساعت گذشته +1.86%، در 24 ساعت گذشته -16.81% و در 7 روز گذشته -40.97% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار mascot of the trenches (RUG)

$ 130.23K
$ 130.23K

--
----

$ 130.23K
$ 130.23K

999.11M
999.11M

999,111,769.302068
999,111,769.302068

ارزش بازار فعلی mascot of the trenches برابر است با $ 130.23K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RUG برابر است با 999.11M، و عرضه کل آن 999111769.302068 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 130.23K است.

تاریخچه قیمت mascot of the trenches (RUG) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت mascot of the trenches به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت mascot of the trenches به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت mascot of the trenches به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت mascot of the trenches به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-16.81%
30 روز$ 0+246.65%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

mascot of the trenchesRUG چیست

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day

This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG.

Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped.

Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG.

It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع mascot of the trenches (RUG)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت mascot of the trenches (USD)

ارزش mascot of the trenches (RUG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از mascot of the trenches (RUG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت mascot of the trenches را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت mascot of the trenches را بررسی کنید!

RUG به ارزهای محلی

توکنومیکس mascot of the trenches (RUG)

درک، توکنومیکس mascot of the trenches (RUG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RUG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره mascot of the trenches (RUG)

امروز mascot of the trenches (RUG) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RUG به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RUG نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RUG نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار mascot of the trenches چقدر است؟
ارزش بازار RUG برابر است با $ 130.23K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RUG چقدر است؟
عرضه در گردش RUG برابر است با 999.11M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RUG چقدر بوده است؟
RUG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RUG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RUG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات RUG چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RUG برابر است با -- USD.
آیا RUG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RUG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RUG مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:20:11 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به mascot of the trenches (RUG)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$114,188.96

$4,115.55

$0.05177

$202.19

$4.4189

$4,115.55

$114,188.96

$202.19

$2.6463

$1,132.22

$0.000

$0.00000

$0.00000

$40.51890

$0.08062

