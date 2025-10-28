Mars BattleSHOOT چیست

Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Mars Battle (SHOOT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Mars Battle (USD)

ارزش Mars Battle (SHOOT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Mars Battle (SHOOT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Mars Battle را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Mars Battle را بررسی کنید!

SHOOT به ارزهای محلی

توکنومیکس Mars Battle (SHOOT)

درک، توکنومیکس Mars Battle (SHOOT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SHOOT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mars Battle (SHOOT) امروز Mars Battle (SHOOT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SHOOT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SHOOT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SHOOT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Mars Battle چقدر است؟ ارزش بازار SHOOT برابر است با $ 5.28K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SHOOT چقدر است؟ عرضه در گردش SHOOT برابر است با 121.10M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SHOOT چقدر بوده است؟ SHOOT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02317302 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SHOOT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SHOOT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SHOOT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SHOOT برابر است با -- USD . آیا SHOOT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SHOOT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SHOOT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Mars Battle (SHOOT)