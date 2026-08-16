قیمت امروز Markhor The Goat

قیمت لحظه‌ ای Markhor The Goat (MARKHOR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MARKHOR به USD برابر با $ 0 برای هر MARKHOR می‌ باشد.

توکن Markhor The Goat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 47,887 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00T MARKHOR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MARKHOR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MARKHOR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -0.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Markhor The Goat (MARKHOR)

ارزش بازار $ 47.89K$ 47.89K $ 47.89K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 47.89K$ 47.89K $ 47.89K سرمایه در گردش 100.00T 100.00T 100.00T عرضه کل 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Markhor The Goat برابر است با $ 47.89K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MARKHOR برابر است با 100.00T، و عرضه کل آن 100000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 47.89K است.