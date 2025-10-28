قیمت لحظه‌ ای Market Stalker امروز برابر است با 0.00216153 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STLKR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STLKR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Market Stalker امروز برابر است با 0.00216153 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STLKR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STLKR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Market Stalker (STLKR)

قیمت لحظه‌ ای 1 STLKR به USD:

$0.00216153
$0.00216153
-5.90%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند.
نمودار قیمت لحظه ای Market Stalker (STLKR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:59:39 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Market Stalker (STLKR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00214953
$ 0.00214953
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00229923
$ 0.00229923
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00214953
$ 0.00214953

$ 0.00229923
$ 0.00229923

$ 0.00491883
$ 0.00491883

$ 0
$ 0

--

-5.98%

-7.92%

-7.92%

قیمت لحظه‌ ای Market Stalker (STLKR) برابر است با $0.00216153. در 24 ساعت گذشته، STLKR در بازه قیمتی حداقل $ 0.00214953 تا حداکثر $ 0.00229923 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته STLKR برابر با $ 0.00491883 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، STLKR در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -5.98% و در 7 روز گذشته -7.92% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Market Stalker (STLKR)

$ 216.15K
$ 216.15K

--
----

$ 216.15K
$ 216.15K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Market Stalker برابر است با $ 216.15K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STLKR برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 216.15K است.

تاریخچه قیمت Market Stalker (STLKR) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Market Stalker به USD به میزان $ -0.000137702718855272 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Market Stalker به USD به میزان $ -0.0001978850 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Market Stalker به USD به میزان $ -0.0000183029 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Market Stalker به USD به میزان $ -0.000468879908045914 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000137702718855272-5.98%
30 روز$ -0.0001978850-9.15%
60 روز$ -0.0000183029-0.84%
90 روز$ -0.000468879908045914-17.82%

Market StalkerSTLKR چیست

The Market Stalker is a subscription-based trading intelligence platform that tracks high-performing crypto wallets in real time. It delivers alerts via Telegram and a web dashboard when these wallets buy tokens. The system ranks wallets based on past profitability, filters out scams, and provides actionable trading insights including price, liquidity, and wallet holding data. The goal is to help users make informed decisions by surfacing reliable on-chain activity.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Market Stalker (USD)

ارزش Market Stalker (STLKR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Market Stalker (STLKR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Market Stalker را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Market Stalker را بررسی کنید!

STLKR به ارزهای محلی

توکنومیکس Market Stalker (STLKR)

درک، توکنومیکس Market Stalker (STLKR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STLKR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Market Stalker (STLKR)

امروز Market Stalker (STLKR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای STLKR به واحد USD برابر است با 0.00216153 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی STLKR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی STLKR نسبت به USD برابر است با $ 0.00216153. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Market Stalker چقدر است؟
ارزش بازار STLKR برابر است با $ 216.15K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش STLKR چقدر است؟
عرضه در گردش STLKR برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت STLKR چقدر بوده است؟
STLKR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00491883 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت STLKR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
STLKR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات STLKR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STLKR برابر است با -- USD.
آیا STLKR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد STLKR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STLKR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:59:39 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Market Stalker (STLKR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

