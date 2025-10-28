Market StalkerSTLKR چیست

The Market Stalker is a subscription-based trading intelligence platform that tracks high-performing crypto wallets in real time. It delivers alerts via Telegram and a web dashboard when these wallets buy tokens. The system ranks wallets based on past profitability, filters out scams, and provides actionable trading insights including price, liquidity, and wallet holding data. The goal is to help users make informed decisions by surfacing reliable on-chain activity.

پیش‌ بینی قیمت Market Stalker (USD)

ارزش Market Stalker (STLKR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Market Stalker (STLKR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Market Stalker را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Market Stalker را بررسی کنید!

STLKR به ارزهای محلی

توکنومیکس Market Stalker (STLKR)

درک، توکنومیکس Market Stalker (STLKR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STLKR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Market Stalker (STLKR) امروز Market Stalker (STLKR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STLKR به واحد USD برابر است با 0.00216153 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STLKR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00216153 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STLKR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Market Stalker چقدر است؟ ارزش بازار STLKR برابر است با $ 216.15K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STLKR چقدر است؟ عرضه در گردش STLKR برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STLKR چقدر بوده است؟ STLKR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00491883 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STLKR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STLKR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات STLKR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STLKR برابر است با -- USD . آیا STLKR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STLKR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STLKR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Market Stalker (STLKR)