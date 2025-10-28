Market MaverickLUIGI چیست

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era. Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers. Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

توکنومیکس Market Maverick (LUIGI)

درک، توکنومیکس Market Maverick (LUIGI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LUIGI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Market Maverick (LUIGI) امروز Market Maverick (LUIGI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LUIGI به واحد USD برابر است با 0.00151902 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LUIGI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00151902 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LUIGI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Market Maverick چقدر است؟ ارزش بازار LUIGI برابر است با $ 31.94K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LUIGI چقدر است؟ عرضه در گردش LUIGI برابر است با 21.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LUIGI چقدر بوده است؟ LUIGI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.163593 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LUIGI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LUIGI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00108121 USD رسید. حجم معاملات LUIGI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LUIGI برابر است با -- USD . آیا LUIGI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LUIGI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LUIGI مراجعه کنید.

