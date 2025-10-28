قیمت لحظه‌ ای Market Maverick امروز برابر است با 0.00151902 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LUIGI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LUIGI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Market Maverick امروز برابر است با 0.00151902 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LUIGI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LUIGI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Market Maverick

قیمت Market Maverick (LUIGI)

قیمت لحظه‌ ای 1 LUIGI به USD:

$0.00152115
$0.00152115
-2.80%1D
نمودار قیمت لحظه ای Market Maverick (LUIGI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:19:34 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Market Maverick (LUIGI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00150383
$ 0.00150383
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00156385
$ 0.00156385
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00150383
$ 0.00150383

$ 0.00156385
$ 0.00156385

$ 0.163593
$ 0.163593

$ 0.00108121
$ 0.00108121

+1.01%

-2.80%

+4.02%

+4.02%

قیمت لحظه‌ ای Market Maverick (LUIGI) برابر است با $0.00151902. در 24 ساعت گذشته، LUIGI در بازه قیمتی حداقل $ 0.00150383 تا حداکثر $ 0.00156385 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LUIGI برابر با $ 0.163593 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00108121 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LUIGI در یک ساعت گذشته +1.01%، در 24 ساعت گذشته -2.80% و در 7 روز گذشته +4.02% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Market Maverick (LUIGI)

$ 31.94K
$ 31.94K

--
--

$ 31.94K
$ 31.94K

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

ارزش بازار فعلی Market Maverick برابر است با $ 31.94K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LUIGI برابر است با 21.00M، و عرضه کل آن 21000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.94K است.

تاریخچه قیمت Market Maverick (LUIGI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Market Maverick به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Market Maverick به USD به میزان $ -0.0000997262 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Market Maverick به USD به میزان $ -0.0004711963 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Market Maverick به USD به میزان $ -0.0012768083319525746 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.80%
30 روز$ -0.0000997262-6.56%
60 روز$ -0.0004711963-31.01%
90 روز$ -0.0012768083319525746-45.66%

Market MaverickLUIGI چیست

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Market Maverick (LUIGI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Market Maverick (USD)

ارزش Market Maverick (LUIGI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Market Maverick (LUIGI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Market Maverick را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Market Maverick را بررسی کنید!

LUIGI به ارزهای محلی

توکنومیکس Market Maverick (LUIGI)

درک، توکنومیکس Market Maverick (LUIGI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LUIGI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Market Maverick (LUIGI)

امروز Market Maverick (LUIGI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LUIGI به واحد USD برابر است با 0.00151902 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LUIGI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LUIGI نسبت به USD برابر است با $ 0.00151902. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Market Maverick چقدر است؟
ارزش بازار LUIGI برابر است با $ 31.94K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LUIGI چقدر است؟
عرضه در گردش LUIGI برابر است با 21.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LUIGI چقدر بوده است؟
LUIGI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.163593 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LUIGI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LUIGI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00108121 USD رسید.
حجم معاملات LUIGI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LUIGI برابر است با -- USD.
آیا LUIGI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LUIGI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LUIGI مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$114,164.91

$4,114.79

$0.05105

$202.17

$4.4136

$4,114.79

$114,164.91

$202.17

$2.6462

$1,131.65

$0.000

$0.00000

$0.00000

$39.50000

$0.06780

$0.0000000000000021500

$0.06780

$0.1613

$0.0299

$0.03521

