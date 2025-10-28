Market Maker DAOMMDAO چیست

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

پیش‌ بینی قیمت Market Maker DAO (USD)

ارزش Market Maker DAO (MMDAO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Market Maker DAO (MMDAO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Market Maker DAO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Market Maker DAO را بررسی کنید!

MMDAO به ارزهای محلی

توکنومیکس Market Maker DAO (MMDAO)

درک، توکنومیکس Market Maker DAO (MMDAO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MMDAO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Market Maker DAO (MMDAO) امروز Market Maker DAO (MMDAO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MMDAO به واحد USD برابر است با 0.00480061 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MMDAO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00480061 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MMDAO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Market Maker DAO چقدر است؟ ارزش بازار MMDAO برابر است با $ 480.06K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MMDAO چقدر است؟ عرضه در گردش MMDAO برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MMDAO چقدر بوده است؟ MMDAO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04386478 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MMDAO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MMDAO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00273379 USD رسید. حجم معاملات MMDAO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MMDAO برابر است با -- USD . آیا MMDAO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MMDAO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MMDAO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Market Maker DAO (MMDAO)