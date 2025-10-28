Market CapMCAP چیست

Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading. Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like "market cap," "capitulation," or "putting on the cap" are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Market Cap (MCAP) امروز Market Cap (MCAP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MCAP به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MCAP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MCAP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Market Cap چقدر است؟ ارزش بازار MCAP برابر است با $ 13.88K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MCAP چقدر است؟ عرضه در گردش MCAP برابر است با 999.44M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MCAP چقدر بوده است؟ MCAP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MCAP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MCAP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MCAP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MCAP برابر است با -- USD . آیا MCAP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MCAP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MCAP مراجعه کنید.

