Marine MogulsMOGUL چیست

Marine Moguls NFTs are a unique collection of 10,000 digital assets. Integrating advanced ERC-404 technology and AI-powered trading tools, this project features AI-crafted NFTs that offer holders benefits like liquidity, fractional ownership, and exclusive access to MetBot's high-frequency trading system. Additionally, over 2,500 NFTs come with prizes totaling over 2.9 million USDT. Marine Moguls aims to transform the financial landscape by merging traditional finance with innovative digital assets.

منبع Marine Moguls (MOGUL) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Marine Moguls (USD)

MOGUL به ارزهای محلی

توکنومیکس Marine Moguls (MOGUL)

درک، توکنومیکس Marine Moguls (MOGUL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MOGUL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Marine Moguls (MOGUL) امروز Marine Moguls (MOGUL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MOGUL به واحد USD برابر است با 39.18 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MOGUL نسبت به USD چقدر است؟ $ 39.18 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MOGUL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Marine Moguls چقدر است؟ ارزش بازار MOGUL برابر است با $ 106.02K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MOGUL چقدر است؟ عرضه در گردش MOGUL برابر است با 2.71K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MOGUL چقدر بوده است؟ MOGUL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 910.54 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MOGUL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MOGUL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 32.47 USD رسید. حجم معاملات MOGUL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MOGUL برابر است با -- USD . آیا MOGUL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MOGUL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MOGUL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Marine Moguls (MOGUL)