قیمت لحظه‌ ای Marine Moguls امروز برابر است با 39.18 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MOGUL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MOGUL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره MOGUL

اطلاعات قیمت MOGUL

وب‌سایت رسمی MOGUL

توکنومیکس MOGUL

پیش‌بینی قیمت MOGUL

لوگو Marine Moguls

قیمت Marine Moguls (MOGUL)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MOGUL به USD:

$39.18
-6.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Marine Moguls (MOGUL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:59:32 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Marine Moguls (MOGUL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 38.86
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 42.48
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 38.86
$ 42.48
$ 910.54
$ 32.47
-2.27%

-6.68%

-5.18%

-5.18%

قیمت لحظه‌ ای Marine Moguls (MOGUL) برابر است با $39.18. در 24 ساعت گذشته، MOGUL در بازه قیمتی حداقل $ 38.86 تا حداکثر $ 42.48 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MOGUL برابر با $ 910.54 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 32.47 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MOGUL در یک ساعت گذشته -2.27%، در 24 ساعت گذشته -6.68% و در 7 روز گذشته -5.18% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Marine Moguls (MOGUL)

$ 106.02K
--
$ 390.28K
2.71K
9,962.0
ارزش بازار فعلی Marine Moguls برابر است با $ 106.02K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MOGUL برابر است با 2.71K، و عرضه کل آن 9962.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 390.28K است.

تاریخچه قیمت Marine Moguls (MOGUL) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Marine Moguls به USD به میزان $ -2.80759554516238 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Marine Moguls به USD به میزان $ -12.4140537060 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Marine Moguls به USD به میزان $ +1.5850269000 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Marine Moguls به USD به میزان $ -5.29649616725628 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -2.80759554516238-6.68%
30 روز$ -12.4140537060-31.68%
60 روز$ +1.5850269000+4.05%
90 روز$ -5.29649616725628-11.90%

Marine MogulsMOGUL چیست

Marine Moguls NFTs are a unique collection of 10,000 digital assets. Integrating advanced ERC-404 technology and AI-powered trading tools, this project features AI-crafted NFTs that offer holders benefits like liquidity, fractional ownership, and exclusive access to MetBot's high-frequency trading system. Additionally, over 2,500 NFTs come with prizes totaling over 2.9 million USDT. Marine Moguls aims to transform the financial landscape by merging traditional finance with innovative digital assets.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Marine Moguls (MOGUL)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Marine Moguls (USD)

ارزش Marine Moguls (MOGUL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Marine Moguls (MOGUL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Marine Moguls را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Marine Moguls را بررسی کنید!

MOGUL به ارزهای محلی

توکنومیکس Marine Moguls (MOGUL)

درک، توکنومیکس Marine Moguls (MOGUL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MOGUL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Marine Moguls (MOGUL)

امروز Marine Moguls (MOGUL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MOGUL به واحد USD برابر است با 39.18 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MOGUL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MOGUL نسبت به USD برابر است با $ 39.18. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Marine Moguls چقدر است؟
ارزش بازار MOGUL برابر است با $ 106.02K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MOGUL چقدر است؟
عرضه در گردش MOGUL برابر است با 2.71K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MOGUL چقدر بوده است؟
MOGUL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 910.54 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MOGUL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MOGUL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 32.47 USD رسید.
حجم معاملات MOGUL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MOGUL برابر است با -- USD.
آیا MOGUL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MOGUL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MOGUL مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:59:32 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Marine Moguls (MOGUL)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

