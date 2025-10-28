MarcusMARCUS چیست

Marcus the Worm ($MARCUS) is a community-driven memecoin inspired by the viral VRChat character "Marcus the Worm". The character, a bipedal worm avatar, spread on TikTok and other social medias in early 2025 through clips posted by streamers and content creators. The token was created as a cultural reference and digital collectible within the broader meme ecosystem. It does not claim to have intrinsic utility or financial value but serves primarily as a community experiment and expression of internet culture.

منبع Marcus (MARCUS) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Marcus (USD)

ارزش Marcus (MARCUS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Marcus (MARCUS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Marcus را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Marcus را بررسی کنید!

MARCUS به ارزهای محلی

توکنومیکس Marcus (MARCUS)

درک، توکنومیکس Marcus (MARCUS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MARCUS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Marcus (MARCUS) امروز Marcus (MARCUS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MARCUS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MARCUS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MARCUS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Marcus چقدر است؟ ارزش بازار MARCUS برابر است با $ 4.96K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MARCUS چقدر است؟ عرضه در گردش MARCUS برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MARCUS چقدر بوده است؟ MARCUS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MARCUS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MARCUS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MARCUS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MARCUS برابر است با -- USD . آیا MARCUS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MARCUS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MARCUS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Marcus (MARCUS)