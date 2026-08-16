قیمت امروز MARA xStock

قیمت لحظه‌ ای MARA xStock (MARAX) در حال حاضر برابر با $ 9.59 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MARAX به USD برابر با $ 9.59 برای هر MARAX می‌ باشد.

توکن MARA xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 184,250 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 19.21K MARAX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MARAX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 15.31 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 8.61 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MARAX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -6.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.12 رسیده است.

اطلاعات بازار MARA xStock (MARAX)

ارزش بازار $ 184.25K$ 184.25K $ 184.25K حجم (24 ساعته) $ 7.12$ 7.12 $ 7.12 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 84.16M$ 84.16M $ 84.16M سرمایه در گردش 19.21K 19.21K 19.21K عرضه کل 8,776,459.886319838 8,776,459.886319838 8,776,459.886319838

ارزش بازار فعلی MARA xStock برابر است با $ 184.25K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.12. عرضه در گردش MARAX برابر است با 19.21K، و عرضه کل آن 8776459.886319838 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 84.16M است.