قیمت امروز Maneki AI by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای Maneki AI by Virtuals (MANEKI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MANEKI به USD برابر با $ 0 برای هر MANEKI می‌ باشد.

توکن Maneki AI by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,177.17 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 880.00M MANEKI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MANEKI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00395599 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MANEKI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.68% و در هفت روز اخیر به میزان -4.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Maneki AI by Virtuals (MANEKI)

ارزش بازار $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K سرمایه در گردش 880.00M 880.00M 880.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Maneki AI by Virtuals برابر است با $ 15.18K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MANEKI برابر است با 880.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.18K است.