قیمت امروز Make Aliens Great Again

قیمت لحظه‌ ای Make Aliens Great Again (MAGA) در حال حاضر برابر با $ 0.00102576 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MAGA به USD برابر با $ 0.00102576 برای هر MAGA می‌ باشد.

توکن Make Aliens Great Again در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,003,903 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 978.21M MAGA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MAGA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.00109079 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02939673 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MAGA طی یک ساعت گذشته به میزان -1.01% و در هفت روز اخیر به میزان -19.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 49.60K رسیده است.

اطلاعات بازار Make Aliens Great Again (MAGA)

ارزش بازار $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M حجم (24 ساعته) $ 49.60K$ 49.60K $ 49.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M سرمایه در گردش 978.21M 978.21M 978.21M عرضه کل 978,210,520.327003 978,210,520.327003 978,210,520.327003

ارزش بازار فعلی Make Aliens Great Again برابر است با $ 1.00M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 49.60K. عرضه در گردش MAGA برابر است با 978.21M، و عرضه کل آن 978210520.327003 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.00M است.