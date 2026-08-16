قیمت امروز Main Street Yield

قیمت لحظه‌ ای Main Street Yield (MSY) در حال حاضر برابر با $ 0.365363 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MSY به USD برابر با $ 0.365363 برای هر MSY می‌ باشد.

توکن Main Street Yield در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,654,556 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 64.74M MSY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MSY در بازه‌ ای بین $ 0.365332 (حداقل) و $ 0.365375 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.04 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.097018 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MSY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 104.76 رسیده است.

اطلاعات بازار Main Street Yield (MSY)

ارزش بازار $ 23.65M$ 23.65M $ 23.65M حجم (24 ساعته) $ 104.76$ 104.76 $ 104.76 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.65M$ 23.65M $ 23.65M سرمایه در گردش 64.74M 64.74M 64.74M عرضه کل 64,742,605.31075133 64,742,605.31075133 64,742,605.31075133

ارزش بازار فعلی Main Street Yield برابر است با $ 23.65M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 104.76. عرضه در گردش MSY برابر است با 64.74M، و عرضه کل آن 64742605.31075133 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.65M است.