اقتصاد توکنی Main Street USD (MSUSD)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Main Street USD (MSUSD)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:45:40 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Main Street USD (MSUSD)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Main Street USD (MSUSD)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M
کل عرضه:
$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M
منبع تغذیه در گردش:
$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 2.0
$ 2.0$ 2.0
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.979364
$ 0.979364$ 0.979364
قیمت فعلی:
$ 0.996364
$ 0.996364$ 0.996364

اطلاعات Main Street USD (MSUSD).

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

وب‌ سایت رسمی:
https://mainstreet.finance/
وایت پیپر
https://mainstreet-finance.gitbook.io/mainstreet.finance

توکنومیکس Main Street USD (MSUSD): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Main Street USD (MSUSD) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های MSUSD که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های MSUSD که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی MSUSD را درک کردید، قیمت زنده توکن MSUSD را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت MSUSD

می‌خواهید بدانید که MSUSD به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت MSUSD ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.