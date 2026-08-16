قیمت امروز Magic Internet Money

قیمت لحظه‌ ای Magic Internet Money (MIM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MIM به USD برابر با $ 0 برای هر MIM می‌ باشد.

توکن Magic Internet Money در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 107,306 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.90M MIM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MIM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MIM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان +1.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 16.15K رسیده است.

اطلاعات بازار Magic Internet Money (MIM)

ارزش بازار $ 107.31K$ 107.31K $ 107.31K حجم (24 ساعته) $ 16.15K$ 16.15K $ 16.15K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 107.31K$ 107.31K $ 107.31K سرمایه در گردش 999.90M 999.90M 999.90M عرضه کل 999,898,903.980826 999,898,903.980826 999,898,903.980826

ارزش بازار فعلی Magic Internet Money برابر است با $ 107.31K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 16.15K. عرضه در گردش MIM برابر است با 999.90M، و عرضه کل آن 999898903.980826 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 107.31K است.