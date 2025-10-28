Luntra Infrastructure$LUNTRA چیست

Luntra is the world's first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.

پیش‌ بینی قیمت Luntra Infrastructure (USD)

ارزش Luntra Infrastructure ($LUNTRA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Luntra Infrastructure ($LUNTRA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Luntra Infrastructure را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Luntra Infrastructure را بررسی کنید!

$LUNTRA به ارزهای محلی

توکنومیکس Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

درک، توکنومیکس Luntra Infrastructure ($LUNTRA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده $LUNTRA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Luntra Infrastructure ($LUNTRA) امروز Luntra Infrastructure ($LUNTRA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای $LUNTRA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی $LUNTRA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی $LUNTRA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Luntra Infrastructure چقدر است؟ ارزش بازار $LUNTRA برابر است با $ 14.02K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش $LUNTRA چقدر است؟ عرضه در گردش $LUNTRA برابر است با 820.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت $LUNTRA چقدر بوده است؟ $LUNTRA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00372154 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت $LUNTRA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ $LUNTRA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات $LUNTRA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای $LUNTRA برابر است با -- USD . آیا $LUNTRA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد $LUNTRA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت $LUNTRA مراجعه کنید.

