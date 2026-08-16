قیمت امروز Lunar Lad

قیمت لحظه‌ ای Lunar Lad (LAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.86% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LAD به USD برابر با $ 0 برای هر LAD می‌ باشد.

توکن Lunar Lad در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 407,655 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M LAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LAD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.44% و در هفت روز اخیر به میزان +18.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 147.10K رسیده است.

اطلاعات بازار Lunar Lad (LAD)

ارزش بازار $ 407.66K$ 407.66K $ 407.66K حجم (24 ساعته) $ 147.10K$ 147.10K $ 147.10K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 407.66K$ 407.66K $ 407.66K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,996,144.99367 999,996,144.99367 999,996,144.99367

ارزش بازار فعلی Lunar Lad برابر است با $ 407.66K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 147.10K. عرضه در گردش LAD برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999996144.99367 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 407.66K است.