Lulu the OstrichLULU چیست

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm's legal and operational expenses.

منبع Lulu the Ostrich (LULU) وب سایت رسمی

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Lulu the Ostrich (LULU) امروز Lulu the Ostrich (LULU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LULU به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LULU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LULU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Lulu the Ostrich چقدر است؟ ارزش بازار LULU برابر است با $ 8,63K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LULU چقدر است؟ عرضه در گردش LULU برابر است با 999,93M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LULU چقدر بوده است؟ LULU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LULU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LULU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات LULU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LULU برابر است با -- USD . آیا LULU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LULU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LULU مراجعه کنید.

