Lucky CoinLUCKY چیست

Lucky Coin is a meme and community coin built on the Avalanche blockchain. It has a very small supply of 777 total tokens, and holding different amounts of tokens currently unlocks different channels in our Discord. Holding over 1 whole token or 3 whole tokens has earned people various whitelist spots on up and coming projects. Our aim is to create a vibrant community and provide them with unique opportunities and access within web3.

منبع Lucky Coin (LUCKY) وب سایت رسمی