LOVELOVE چیست

$LOVE is a Solana-based memecoin launched on the LetsBonk.fun platform, inspired by Love and Nazofficial, the viral duo behind a beloved dog and over 6M TikTok fans. Built on laughter, positivity, and strong community spirit, $LOVE was 100% fair-launched with no team wallets or hidden bundles. The project bridges social media fame with crypto culture, bringing fans together to spread good vibes and love across the Solana and BONK ecosystems. Backed by a passionate fanbase from Instagram, TikTok, and beyond, $LOVE aims to spread good vibes, creativity, and joy while building a fun and inclusive crypto movement.

منبع LOVE (LOVE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت LOVE (USD)

ارزش LOVE (LOVE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از LOVE (LOVE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت LOVE را بررسی کنید.

LOVE به ارزهای محلی

توکنومیکس LOVE (LOVE)

درک، توکنومیکس LOVE (LOVE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LOVE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره LOVE (LOVE) امروز LOVE (LOVE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LOVE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LOVE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LOVE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار LOVE چقدر است؟ ارزش بازار LOVE برابر است با $ 5.53K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LOVE چقدر است؟ عرضه در گردش LOVE برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LOVE چقدر بوده است؟ LOVE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00369509 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LOVE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LOVE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات LOVE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LOVE برابر است با -- USD . آیا LOVE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LOVE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LOVE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به LOVE (LOVE)