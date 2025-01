LormholeL چیست

Lormhole was created for those who felt they should have qualified for the Wormhole airdrop but didn't due to the unfair NFT holding requirements. It's a community coin, being airdropped to NFT communities across Solana who didn't qualify for any $W (airdrops still in progress hence the top wallet still holding 20% of the supply, down from 40%).

منبع Lormhole (L) وب سایت رسمی