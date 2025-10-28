قیمت لحظه‌ ای Lorenzo Wrapped Bitcoin امروز برابر است با 111,142 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ENZOBTC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ENZOBTC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Lorenzo Wrapped Bitcoin امروز برابر است با 111,142 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ENZOBTC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ENZOBTC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ENZOBTC به USD:

$111,142
$111,142
0.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:06:49 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0
$ 115,819
$ 108,449
--

--

-1.33%

-1.33%

قیمت لحظه‌ ای Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) برابر است با $111,142. در 24 ساعت گذشته، ENZOBTC در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ENZOBTC برابر با $ 115,819 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 108,449 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ENZOBTC در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -1.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

$ 66.81M
--
$ 66.81M
601.09
601.08726415
ارزش بازار فعلی Lorenzo Wrapped Bitcoin برابر است با $ 66.81M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ENZOBTC برابر است با 601.09، و عرضه کل آن 601.08726415 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 66.81M است.

تاریخچه قیمت Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Lorenzo Wrapped Bitcoin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Lorenzo Wrapped Bitcoin به USD به میزان $ -82.0783670000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Lorenzo Wrapped Bitcoin به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Lorenzo Wrapped Bitcoin به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ -82.0783670000-0.07%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Lorenzo Wrapped BitcoinENZOBTC چیست

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

منبع Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

پیش‌ بینی قیمت Lorenzo Wrapped Bitcoin (USD)

ارزش Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Lorenzo Wrapped Bitcoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Lorenzo Wrapped Bitcoin را بررسی کنید!

ENZOBTC به ارزهای محلی

توکنومیکس Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

درک، توکنومیکس Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ENZOBTC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

امروز Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ENZOBTC به واحد USD برابر است با 111,142 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ENZOBTC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ENZOBTC نسبت به USD برابر است با $ 111,142. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Lorenzo Wrapped Bitcoin چقدر است؟
ارزش بازار ENZOBTC برابر است با $ 66.81M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ENZOBTC چقدر است؟
عرضه در گردش ENZOBTC برابر است با 601.09 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ENZOBTC چقدر بوده است؟
ENZOBTC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 115,819 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ENZOBTC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ENZOBTC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 108,449 USD رسید.
حجم معاملات ENZOBTC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ENZOBTC برابر است با -- USD.
آیا ENZOBTC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ENZOBTC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ENZOBTC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:06:49 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,915.39

$4,094.04

$0.05272

$200.78

$4.1252

$4,094.04

$113,915.39

$200.78

$2.6297

$1,137.23

