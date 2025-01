LordyLORDY چیست

BORD is an original memecoin project aimed at bringing more users to the Base chain with its fun, clever, and nostalgic memes. BORD has a strong community focus that strives to show old and new crypto enthusiasts the power of the based side, with the help of its rich lore and storytelling.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Lordy (LORDY) وب سایت رسمی