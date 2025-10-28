Looks GoodSENDIT چیست

Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem. The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history. Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem. The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Looks Good (SENDIT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Looks Good (USD)

ارزش Looks Good (SENDIT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Looks Good (SENDIT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Looks Good را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Looks Good را بررسی کنید!

SENDIT به ارزهای محلی

توکنومیکس Looks Good (SENDIT)

درک، توکنومیکس Looks Good (SENDIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SENDIT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Looks Good (SENDIT) امروز Looks Good (SENDIT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SENDIT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SENDIT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SENDIT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Looks Good چقدر است؟ ارزش بازار SENDIT برابر است با $ 164.74K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SENDIT چقدر است؟ عرضه در گردش SENDIT برابر است با 549.98M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SENDIT چقدر بوده است؟ SENDIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00683355 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SENDIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SENDIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SENDIT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SENDIT برابر است با -- USD . آیا SENDIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SENDIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SENDIT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Looks Good (SENDIT)