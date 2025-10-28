قیمت لحظه‌ ای Looks Good امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SENDIT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SENDIT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Looks Good امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SENDIT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SENDIT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SENDIT

اطلاعات قیمت SENDIT

وب‌سایت رسمی SENDIT

توکنومیکس SENDIT

پیش‌بینی قیمت SENDIT

لوگو Looks Good

قیمت Looks Good (SENDIT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SENDIT به USD:

$0.00030115
$0.00030115$0.00030115
-11.80%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Looks Good (SENDIT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:54:42 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Looks Good (SENDIT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00683355
$ 0.00683355$ 0.00683355

$ 0
$ 0$ 0

-1.61%

-11.81%

-25.27%

-25.27%

قیمت لحظه‌ ای Looks Good (SENDIT) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، SENDIT در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SENDIT برابر با $ 0.00683355 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SENDIT در یک ساعت گذشته -1.61%، در 24 ساعت گذشته -11.81% و در 7 روز گذشته -25.27% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Looks Good (SENDIT)

$ 164.74K
$ 164.74K$ 164.74K

--
----

$ 299.53K
$ 299.53K$ 299.53K

549.98M
549.98M 549.98M

999,975,370.318474
999,975,370.318474 999,975,370.318474

ارزش بازار فعلی Looks Good برابر است با $ 164.74K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SENDIT برابر است با 549.98M، و عرضه کل آن 999975370.318474 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 299.53K است.

تاریخچه قیمت Looks Good (SENDIT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Looks Good به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Looks Good به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Looks Good به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Looks Good به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-11.81%
30 روز$ 0-77.10%
60 روز$ 0-80.83%
90 روز$ 0--

Looks GoodSENDIT چیست

Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem.

The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Looks Good (SENDIT)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Looks Good (USD)

ارزش Looks Good (SENDIT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Looks Good (SENDIT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Looks Good را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Looks Good را بررسی کنید!

SENDIT به ارزهای محلی

توکنومیکس Looks Good (SENDIT)

درک، توکنومیکس Looks Good (SENDIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SENDIT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Looks Good (SENDIT)

امروز Looks Good (SENDIT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SENDIT به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SENDIT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SENDIT نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Looks Good چقدر است؟
ارزش بازار SENDIT برابر است با $ 164.74K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SENDIT چقدر است؟
عرضه در گردش SENDIT برابر است با 549.98M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SENDIT چقدر بوده است؟
SENDIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00683355 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SENDIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SENDIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات SENDIT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SENDIT برابر است با -- USD.
آیا SENDIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SENDIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SENDIT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:54:42 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

