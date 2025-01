Lolik Staked FTNSTFTN چیست

The stFTN (liquid staked Fasttoken) is a BHRC20 token on Bahamut blockchain, which represents the liquid staked version of FTN - the native currency of Bahamut blockchain. The product is a liquid staking platform that offers staking services to users on Bahamut, and soon on Ethereum, and Polygon blockchains.

